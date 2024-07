En 75 años, la OTAN ha invadido 55 países

esteja la Cumbre de Washington 75 años de la OTAN del 9 al 11 de julio. Fundada por 12 países, hoy suma 32. Liderada por EU, su objetivo es destruir a los países que no se someten a su dictado. Tras el colapso de la URSS en 1991 debería haber sido desmantelada, ya que su enemigo no existía más. Pero la OTAN y EU han bombardeado Yugoslavia en 1999 y luego invadido Afganistán en 2001, Irak en 2003, luego Siria, Libia, Yemen y Somalia y han bloqueado criminalmente a Cuba más de 60 años. Eso no es buscar la paz. Califican sus guerras de misiones humanitarias . Desde su fundación en 1949, la OTAN ha invadido 55 países; hoy escalan la guerra Ucrania-Rusia y respaldan el genocidio contra Palestina. A sus miembros les exigen 2 por ciento del PIB para un gasto que va a engordar los bolsillos del complejo militar industrial de EU y de otras potencias. La OTAN llega a su 75 aniversario amurallada en el Centro de Convenciones de Washington ante las crecientes movilizaciones en favor de la paz.

Pablo Moctezuma Barragán

Cumbre del Mercosur

En Uruguay dio inicio la 64 cumbre de los jefes de Estado que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur): Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y demás asociados, que expresaron su condena al intento de golpe de Estado del 28 de junio pasado en Bolivia y analizan problemas del bloque regional en el ámbito global.

Mercosur nació con intención de conformar un mercado que ampliase el objetivo de la unidad latinoamericana o integración con miras a crear la patria grande, e incluso abrir la posibilidad del uso de una moneda común similar al euro; ojalá en ésta o próximas reuniones el Mercosur avance hacia su fortalecimiento y crecimiento, que los países miembros sean capaces de abrir sus mercados en aras de fortalecer sus economías y disminuir considerablemente los problemas sociales y comunes ocasionados por la pérdida de fuerza de trabajo debido a las migraciones forzadas que se dan hacia Estados Unidos y Canadá.

Mercosur abriría la posibilidad, si se lo propone, no sólo a las exportaciones, sino la cooperación en medicamentos, salud, educación, entre otros intercambios que darían calidad y calidez humana a nuestros pueblos por un lado y, por otro, orientar en todo momento la planificación integral para coadyuvar hacia un mejor trato con la naturaleza y medio ambiente y al mismo tiempo mantener el equilibrio y la racionalización de las materias primas, y que los beneficios sea comunes atendiendo las necesidades de los pueblos y las generaciones que vienen.

Luis Langarica A.

Apoyo a profesores temporales de la UAM

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cumple 50 años en situación extraordinaria evidenciada por un inminente recambio generacional de su planta docente, en un contexto de precarización laboral de profesores contratados por tiempo determinado (temporales). De nuevo, como en 1974, la demanda nacional por el incremento de la matrícula es prioridad. Sin embargo, la contratación de académicos por tiempo indeterminado (permanentes) se encuentra rezagada por dilaciones en los concursos de oposición, saturación de trabajo en comisiones dictaminadoras e impugnaciones que tardan años en resolverse. Existen profesores temporales sobresalientes con antigüedad de más de 10 años, que han demostrado alta calidad en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, funciones sustantivas de UAM. Estos profesores cubren necesidades académicas permanentes con un alto grado de compromiso con el modelo UAM.