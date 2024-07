Clooney, el famoso actor y una de las personalidades que han sido claves en apoyar con su fama y sus fiestas de recaudación de fondos a los demócratas, escribió en un ar­tículo publicado ayer en el New York Times que no hay forma de ocultar el deterioro por edad de mi amigo –a quien vio hace tres semanas, cuando el actor fue anfitrión del evento de recaudación de fondos para Biden– y advirtió: no vamos a ganar en noviembre con este presidente . Agregó que esa es la opinión de todos los legisladores con quienes ha hablado recientemente. Señaló el ejemplo de Francia y el sacrificio de unos 200 candidatos para asegurar el triunfo contra la extrema derecha y concluyó: Joe Biden es un héroe; rescató la democracia en 2020. Necesitamos que lo haga de nuevo en 2024 .

De nuevo el New York Times

Por segunda vez en menos de dos semanas, el consejo editorial del periódico más grande e influyente del país, el New York Times, se pronunció por el retiro de Biden de la campaña y la selección de un candidato que pueda derrotar la amenaza de Trump. La elección presidencial de 2024 no es un concurso entre dos hombres, ni entre dos partidos. Es una batalla por quienes somos como nación , afirma en el editorial del lunes. Concluye que Biden “claramente entiende lo que está en juego. Pero parece haberse perdido sobre su propio papel en este drama nacional… se considera indispensable. No parece entender que él ahora es el problema, y que la mejor esperanza de los demócratas para retener la Casa Blanca es que él se haga a un lado”.

Sólo faltan unos 40 días para que Biden llegue a la Convención Nacional Demócrata en agosto, donde por ahora tiene toda la intención de ser coronado formalmente candidato presidencial de su partido. Se proclama por los expertos –aunque no hay regla firme– que una vez ahí, no habrá posibilidad de retarlo si él no cede la nominación. Sin embargo, 40 días es una eternidad en el ámbito electoral, y aún no se sabe qué podría pasar –sobre todo si los sondeos siguen mostrando una hemorragia de apoyo al líder. A la vez, muchos demócratas advierten que mantener abierto este debate sobre si Biden permanece o no, sólo ayuda a los contrincantes.

Por su parte, los republicanos siguen gozando del regalo de Biden y el debate sobre su incierto futuro sólo a unos días del inicio de su convención nacional en Milwaukee, donde la próxima semana coronarán a Donald Trump candidato presidencial. Ahí, los temas centrales serán la estrategia antimigrante repetida incesantemente por su candidato, la anulación de medidas ambientales y antidiscriminación y el desmantelamiento de algunas partes de la burocracia federal, entre ellos la promesa de clausurar el Departamento de Educación.