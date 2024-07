Jorge Enrique Botero

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2024, p. 26

Bogotá. Con la banda sonora de los ataques a la avanzada de la vicepresidenta Francia Márquez, ocurridos la tarde de ayer en Timba, en el suroccidente de Colombia, Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar más sanguinario de la guerra contrainsurgente de los años 80 y 90, recuperó su libertad tras cumplir una condena de 15 años en Estados Unidos y pasar los últimos cuatro meses en la cárcel La Picota de esta capital.

Mientras Mancuso ponía sus pies en las calles, dos camionetas del esquema de seguridad de la vicepresidenta recibían ráfagas de fusiles de asalto que atravesaron la parte frontal de los vehículos.

Voceros de la policía metropolitana de Cali, la ciudad capital más cercana al lugar del atentado, dijeron que no hubo personas heridas y aclararon que la alta funcionaria no iba en la caravana. Esta vez no tenemos hechos qué lamentar, pero reitero mi enorme preocupación por el departamento del Cauca y por la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días en toda la región , comentó en X la vicepresidenta, cuyo padre fue víctima de un atentado similar el pasado 16 de junio.

Con más de 4 mil imputaciones por acciones criminales, Mancuso podrá comenzar a ejercer desde hoy como gestor de paz , cargo que le ofreció el presidente Gustavo Petro con el ánimo –argumentó– de que el país conozca a fondo la tragedia humanitaria que vivió por más de 30 años, cuando el mandatario Álvaro Uribe (2002-2010) puso en marcha la política de seguridad democrática .

