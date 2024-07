De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2024, p. 29

La vivienda de Guillermo Fragoso, ex regidor de Ecatepec, estado de México, y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores 25 de Marzo, fue atacada con explosivos la noche del martes, lo que causó graves daños materiales. Fragoso y su familia no se encontraban.

El estallido se suscitó alrededor de las 20:32 horas en el domicilio ubicado en el poblado de Santa María Chiconautla. Vecinos dijeron que se escuchó en colonias aledañas y cimbró las viviendas cercanas.

Imágenes de cámaras de la colonia muestran a un sujeto que lanza una mochila con los explosivos hacia el interior de la vivienda y huye.

El ex regidor señaló que al momento de la agresión su familia no se encontraba porque había salido a cenar y él aún estaba en su oficina, localizada a un kilómetro; por fortuna, dijo, no hubo personas lesionadas.