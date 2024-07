Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2024, p. 28

Cananea, Son., Habitantes de los municipios de la sierra del estado, así como ambientalistas y productores, bloquearon el camino que conduce a los ríos Bacoachi y Sonora para evitar el ingreso de pipas del consorcio minero Grupo México, al que acusan de acaparar el agua destinada para la población.

Los inconformes denunciaron que desde hace dos meses dicha empresa, propiedad del magnate Germán Larrea, comenzó a extraer alrededor de 63 mil metros cúbicos de agua al día de pozos en dos ranchos que adquirió en el acuífero del río Bacoachi, para trasladarlos hasta la mina Buenavista del Cobre, en Cananea; mientras, reprocharon, los lugareños se han quedado sin agua potable.

Hartos de esta situación, residentes de los municipios de Bacoachi y Arizpe se apostaron en el Cañón de Evans, camino que conecta con Cananea, donde se ubica el yacimiento de cobre más grande del país.

Fernando Ramírez Yépiz, integrante de un grupo de productores que defienden su derecho al suministro, expuso que, según datos de la Comisión Nacional del Agua, el río Bacoachi cuenta con 4 millones de metros cúbicos disponibles; sin embargo, Grupo México tiene concesionados 14 millones y 40 pozos, es decir, 10 millones de metros cúbicos más de los que el cauce puede proporcionar.

Explicó que durante las 24 horas del día 23 pipas de la compañía cargan agua en Bacoachi y recorren 50 kilómetros para llevarla a la mina Buenavista del Cobre, lo que consideran un exceso, por lo que decidieron movilizarse.

“Seguiremos tomando la carretera le guste o no a Grupo México; no solamente es el río Bacoachi, es todo el río Sonora. Desgraciadamente, ellos tienen la costumbre de hacer lo que quieren, pero pronto se darán cuenta de que no será así”, advirtió Ramírez Yépiz.

Los quejosos no sólo evitan el paso de los vehículos que trasladan el agua, sino que exigen a los choferes que ya lograron cargar sus tanques que regresen el recurso que tomaron del acuífero.