La orquesta londinense respondió citando la frase del capítulo de Los Simpson: Principalmente tocamos música clásica, pero lo intentaremos .

Para esta colaboración, los músicos de la orquesta británica trabajaron en arreglos de los éxitos Insane in the Brain o I Wanna Get High del trío de Los Ángeles, que vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo.

“Hemos hablado de esto desde hace muchos años, desde la primera emisión del episodio de Los Simpson”, confesó el líder de la banda, B-Real, en una entrevista.

Es un momento muy especial para nosotros. Hemos actuado en numerosas salas históricas durante nuestra carrera, pero ninguna tan prestigiosa como esta , añadió. “Gracias a Los Simpson, pues sin ese episodio, ¡nunca habríamos hecho esto!”.

No es la primera vez que la famosa serie estadunidense predice –o influye– correctamente la realidad. En un célebre episodio de marzo de 2000 Donald Trump apareció como presidente de Estados Unidos, más de 15 años antes de que fuera elegido en la vida real.