Estas aseveraciones surgen de la difusión del manifiesto conservador y belicista, Proyecto 2025, coalición de mas de 100 grupos de extrema derecha liderados por la Heritage Foundation que en casi mil páginas de su Mandato para el liderazgo , redactado por ex funcionarios del gobierno Trump, establece como uno de sus objetivos primordiales esforzarse en la deconstrucción del Estado administrativo (es decir, su devastación, un riesgoso desguace del Estado nación estadunidense, neutralizando sus funciones regulatorias y fomentando el caos) y desde luego poner en marcha la acumulación más espectacular de armas nucleares desde el comienzo de la administración Reagan hace unas cuatro décadas , aumentado de golpe los programas de armas nucleares y destruyendo los acuerdos de control de armamentos restantes, aumentando de manera drástica los riesgos de una confrontación nuclear, preservando siempre sus ganancias.

Un baño de agua fría resulta el artículo de Joe Cirincione: “Trump tiene un plan estratégico para el país: prepararse para una guerra nuclear “, publicado en uno de los medios más sólidos en la temática Bulletin of the Atomic Scientists (2/7/24).

Dentro de la desolación imperante por la falta de opción real para los electores, es un lugar común que comparten no pocos analistas pensar que si vuelve Trump a la presidencia imperial la guerra en Ucrania terminaría en 48 horas según él y varios lo creen así por su tendencia aislacionista, con esa narrativa presuntamente pacifista que se centraría en relanzar la industrialización de EU.

Otros tantos millones de dólares se le asigna al presupuesto del Departamento de Energía para la adquisición de nuevo armamento nuclear y para la modernización a gran escala del arsenal nuclear del país (ibid).

Para Joe Cirincione el arsenal estratégico de EU ya supera lo que se requiere para cualquier misión militar concebible, por lo que aumentar dicho arsenal a la escala recomendada por la Heritage Foundation desataría una carrera armamentista, debilitaría aun más las barreras de protección nucleares, aunque la erosión del régimen de control de armamentos y no proliferación no es un defecto de las propuestas, sino uno de sus objetivos centrales y colocaría al mundo en riesgo de guerra nuclear. Ese es el camino impulsado por Trump y continuado por Biden, quien ha aumentado el presupuesto militar anual del Pentágono de 886 mil millones de dólares para el año fiscal 2024 a un monto que puede alcanzar los 895 mil millones de dólares para 2025 (Wisconsin watch.org 29/1/24). En un trabajo anterior (Joe Cirincione, La política nuclear de Biden, Bulletin of Atomic Scientists 26/1/24) señala como Biden dejó en el camino su imagen de defensor del control de armas nucleares y con algo de retórica y algunos recortes ha mantenido la mayoría de las armas y políticas de Trump.

