D

espués de un mayo asoleado, los días de junio palidecieron entre un cielo nebuloso y lluvias ligeras. Nada qué ver con el anunciado calentamiento del planeta, al menos en París. El martes, por ejemplo, 9 de julio, cuando escribo estas líneas, oigo los truenos resonar en el cielo y la lluvia caer sin parar en la calle. Recuerdo otros meses de junio y julio más luminosos, radiantes de sol. Escucho también el ruido estruendoso de los aviones que cruzan por el cielo encima de donde vivo. Son aviones de guerra. La primera vez que los oí, cuando llegué a París, me asusté. ¿Francia había entrado en guerra y yo no estaba enterada? No, para nada. Se trataba sencillamente de los ensayos del ejército, la marina, los bomberos, motociclistas y otras fuerzas del orden preparándose para el desfile del 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla por el pueblo francés y del comienzo de la revolución francesa, movimiento que repercutirá en todo el mundo, al menos en el nuestro, el Occidente.

En parte generado por las ideas de los años de las luces, como se acostumbra denominar la época de los grandes pensadores de mediados del siglo XVIII a principios del XIX, tan célebres como Jean Marie Arouet, apodado Voltaire, Jean Jaques Rousseau, Montesquieu o Diderot, el levantamiento popular conocido como la revolución francesa se expandió a toda Europa y a las colonias de estos países situadas en América, dando así lugar a los movimientos de independencia que las liberaron erigiéndolas en naciones libres.