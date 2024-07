Se metió al drenaje, aumentó el olor a combustible y las autoridades sólo echaron jabón y agua para resolver el problema. No somos ignorantes, el riesgo de una explosión existe , aseguraron por su parte residentes de la colonia Cuchilla del Tesoro, en Gustavo A. Madero.

Los mexiquenses exigieron a Pemex comenzar de inmediato los trabajos de sustitución de la tubería de combustible que llega a la terminal aérea, cuya falla no sólo afecta a Ciudad Lago, sino también a cuatro colonias de la Ciudad de México.

▲ Vecinos de la zona limítrofe del estado de México y la capital, al norte del aeropuerto, cerraron el paso en la avenida que conecta con la autopista rumbo a Texcoco e impidieron el paso del tren para exigir a las autoridades una limpieza profunda, luego de que se halló combustible en los charcos mezclado con agua de lluvia. Foto Alfredo Domínguez

Cambio de tubos, la solución

La madrugada de este miércoles fue insoportable y por medio de los chats vecinales nos enteramos del derrame en la zona donde hubo un incendio, dizque por la volcadura de una pipa, lo cual no fue cierto, porque el combustible salió de las coladeras .

Señalaron que personal de Pemex se comprometió el pasado lunes a cambiar 5 kilómetros de ducto para turbosina donde se ubican las colonias Cuchilla del Tesoro, CTM Aragón, cuarta y quinta secciones de San Juan de Aragón y la unidad habitacional Narciso Bassols.

No obstante, creemos nos están engañando, porque si ese ducto tiene una duración de 100 años y hoy tiene 44, no creo que inviertan miles de millones de pesos en hacerlo a 25 metros de profundidad, donde no podremos verificarlo .

Los quejosos exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que realice un estudio de impacto ambiental; a Pemex, que utilice un extractor para llevarse el combustible que continúa en el drenaje y que se resguarden los lugares donde se han detectado las tomas.

A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil solicitaron que informe sobre el registro de personas atendidas por afecciones respiratorias tras la detección de tres tomas clandestinas y cinco actos vandálicos en la demarcación, porque ya desapareció .