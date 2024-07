Jessica Xantomila y Jared Laureles

Miércoles 10 de julio de 2024, p. 10

En América se enfrentan grandes dificultades en materia de derechos humanos, particularmente por el desplazamiento forzado, la migración, el déficit en los sistemas de refugio y las crisis humanitarias en diversos países, aseveraron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles.

En una audiencia pública, en el contexto del 190 periodo de sesiones de la CIDH, la relatora sobre Movilidad Humana de esta comisión, Andrea Pochak, manifestó que es momento de acciones para garantizar los derechos de las personas necesitadas de protección internacional.

Gabriela Liguori, del Grupo Articulado Regional del Plan de Acción de Brasil, expresó la preocupación de las organizaciones civiles respecto a que incluso en países que han manifestado una tradición comprometida con las garantías fundamentales de migrantes y refugiados se observan prácticas regresivas , como las deportaciones, reconducciones, expulsiones y la militarización de fronteras.