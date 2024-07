Junto al monumento al ex ministro sueco Olof Palme en el Parque Río Grijalva, de la colonia Cuauhtémoc, donde fue colocada una fotografía de Muñoz Ledo con Cuauhtémoc Cárdenas de fondo, la senadora Ifigenia Martínez y la hija del ex legislador, Lorena Muñoz, presentaron una ofrenda floral mientras los asistentes expresaban Viva Porfirio, Porfirio vive .

En tanto, Lorena apuntó que su padre fue alguien a quien la historia y la población le va a dar su justo valor . Adujo que por su temperamento crítico hizo que mucha gente se molestara, porque él siempre fue crítico a todo, y no significa que no estuviera de acuerdo, sino que buscaba ser mejor .