Recordó que conoció a la funcionaria hace 34 años cuando era reportera de La Afición y de La Jornada. Ella era periodista y yo estaba en la oposición en 1989 y me acompañaste en el Éxodo por la Democracia como reportera. Pasa el tiempo y te invité al gobierno de la ciudad. ¿Entonces, cuándo fue que fuiste niñera? , dijo al dirigirse a la funcionaria, presente en su rueda de prensa.

Es una mujer excepcional, extraordinaria, con principios, con ideales, que viene de abajo , agregó.

Subrayó que cuando se giraron órdenes de aprehensión en su contra en los años 90 contó con el apoyo de dos periodistas para resguardar a sus hijos: la directora de esta casa editorial, Carmen Lira Saade, y Lourdes Galaz. Por eso, mi respeto para los periodistas, mujeres y hombres , expresó.

Ni clasismo ni machismo