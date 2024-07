La ex candidata Xóchitl Gálvez, la dupla PAN-PRD y el PRI presentaron miles de ligas electrónicas como pruebas de la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de gobernadores de Morena y otros servidores públicos en el proceso electoral que, a decir de los partidos, vulneraron la equidad e imparcialidad en la contienda.

Sin embargo, la máxima transparencia que ofreció la comisión especial para la certeza de este proceso se quedó en promesa, pues la primera audiencia de pruebas y alegatos no fue pública como lo anunciaron los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, quienes conforman esta comisión.

Desde hace dos semanas trabajan de manera permanente en sus ponencias y al menos una vez a la semana deberá sostener una reunión para el desahogo de pruebas y alegatos, los cuales tienen que ser públicos y previamente agendados .

Sin embargo, este acuerdo no se ha cumplido a cabalidad, pues el sábado pasado, el TEPJF mantuvo en secreto la realización de la audiencia con la ex candidata Xóchitl Gálvez y representantes de PAN, PRI y PRD, pues no hubo ninguna convocatoria abierta a los medios de comunicación ni al público en general como lo habían asegurado ambos magistrados.

El acuerdo que sería publicado en el Diario Oficial de la Federación sigue en lista de espera en la Secretaría de Gobernación y estos cambios sin previo aviso fueron los que causaron confusión a la ex candidata de la coalición opositora, quien no se presentó a esta audiencia de pruebas.

Según los plazos establecidos por la misma comisión, a finales de julio el TEPJF podría tener listo el documento que distribuirá al resto de los magistrados para que hagan su propio análisis y llevarlo al pleno, a fin de hacer la declaratoria de validez de la elección presidencial.

Con ello, la máxima instancia electoral formalizaría el triunfo de Claudia Sheinbaum como la primera titular del Poder Ejecutivo de México para el periodo 2024-2030, y así rinda protesta el próximo primero de octubre, como establece el marco jurídico.