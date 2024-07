Al sostener que la transición entre su gobierno y el de Claudia Sheinbaum será tersa y ordenada, y que no le heredará pendientes a su sucesora, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y la descentralización de la administración federal son los dos únicos compromisos que aún no ha cumplido al filo del cierre de su mandato.

Fondos para las obras

Hay comunicación. Es una transición ordenada, sin sobresaltos, tersa, muy responsable, ni se va a sentir, porque ya están poniéndose de acuerdo los servidores públicos que van a dejar sus cargos y los que van a entrar , comentó.

Sobre pendientes, la verdad no van a quedar pendientes , declaró y añadió que todo va a quedar cubierto hasta diciembre, se van a quedar los fondos para las obras .

Dijo que con miras a su retiro ya tramita su pensión ante el Issste y que le corresponderán alrededor de 21 mil pesos al mes, a los que sumará la pensión para adultos mayores.

Agregó que prepara una nueva edición de su libro ¡Gracias! a petición de la editorial, pues se ha vendido muchísimo , y comentó que por la primera edición que apareció el año pasado recibió un adelanto de 3 millones de pesos, de los cuales pagó alrededor de un millón en impuestos. Entonces me rayé. Tengo ahí mis ahorros .