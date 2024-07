C

rece la percepción de que hay una aspirante favorita para presidir Morena en sustitución de Mario Delgado, quien pasará a encargarse de la educación pública en el próximo sexenio. Ella es Luisa María Alcalde Luján, quien tiene suficientes credenciales de activismo para buscar tal dirigencia, y durante la actual administración ha ocupado dos secretarías en el gabinete, la del Trabajo, donde tuvo que capotear asuntos espinosos, y la de Gobernación.

A la par de la precandidatura de Alcalde Luján, que ella misma ha impulsado en forma aspiracional, se ha soltado la versión de que para la secretaría general de Morena, hoy ocupada por Citlalli Hernández, iría Jesús Ramírez Cuevas, quien ha sido coordinador de comunicación social y, sobre todo, el operador táctico de las mañaneras conferencias presidenciales de prensa.

Resulta interesante analizar lo dicho por Claudia Sheinbaum respecto a esta versión relacionada con Luisa María Alcalde, pues, entrevistada ayer, fue cuidadosa de no manifestarse abiertamente a favor de nadie, aunque reconoció que tiene una muy buena opinión de la actual secretaria de Gobernación.

Ya se verá si lo respondido ayer ante reporteros por Sheinbaum forma parte de ese esquema no confrontacional, elusivo al menos en lo inmediato, que ha venido practicando en varias ocasiones, como si quisiera bajarle decibeles al intenso ruido declarativo actual. Aunque añadió algo no tan destinado al silencio: no solamente es elegir a la presidenta y el nuevo Comité Ejecutivo, sino también hacia dónde va Morena en los próximos años, que es algo que también platicamos con Marcelo y con muchos otros compañeros de Morena en su momento . El Marcelo al que se refería es Ebrard, quien estaba a su lado. Y, según lo dicho por el virtual secretario de Economía, habían hablado meses atrás de las distorsiones de la democracia interna, en particular por la injerencia del poder público, de una secretaría federal, en específico la del Bienestar (cuya titular fue ratificada en el cargo).