Esta semana la futura presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con quienes serán sus secretarios de Gobernación y Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch. Están haciendo planes tempranos para atender la dura tarea que enfrentarán a partir del día 1º de octubre. El desafío principal de la nueva administración no es el déficit fiscal, ni la reforma judicial ni la revisión del T-MEC; todos son muy importantes, ninguno es de vida o muerte. En el fondo yace el problema de la seguridad. Si en las pasadas elecciones los partidos de oposición lo hubieran convertido en su bandera, hubieran tenido mejores resultados. Pero el estratega de la derrota, Claudio X. González, agitó a la marea rosa ¡para defender al INE!

n el sui géneris recorrido de adiós/bienvenida que realizan los fines de semana los presidentes López Obrador y Sheinbaum se han registrado escenas emotivas de agradecimiento al mandatario saliente. Sin embargo, no hay reconocimientos en un tema: la delincuencia, eso ni se toca. Le aplauden por la pensión, el camino, el agua, pero no se escucha que le digan: gracias por limpiar nuestro pueblo de malhechores . Con frecuencia ocurren hechos de sangre que estremecen a una comunidad, incluso al país, por amodorrados que estemos. Fue asesinada a tiros en Ensenada la presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, Minerva Pérez Castro. Había venido denunciando a los delincuentes que están cobrando pago de piso a pescadores y empresarios del ramo. ¿Para qué ir a asaltarlos al mar si los pueden extorsionar en tierra? La señora deja en la orfandad a un adolescente de 16 años y desprotegidos económicamente y enfermos a los abuelos. En el tiempo que le dejó libre su esmerado arreglo personal, la elegante gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dio su pésame. Los consejos coordinadores empresariales de Baja California ya expresaron –como es usual e inútil– que condenan enérgicamente el asesinato.

¿Serán los mismos?

También López Obrador, al comenzar su administración en 2018, creó un consejo de asesores conformado por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez Muguerza y Miguel Alemán Magnani. El hijo mayor de Slim, Carlos, fue incorporado después. Siguen siendo, excepto Alemán Magnani, figuras en el Parnaso de los machuchones. ¿Volveremos a ver al mismo ajonjolí en el nuevo mole? ¿Por qué no invitar a empresarios de los estados de la República? El banquero histórico Manuel Espinoza Yglesias, fundador de Bancomer, formó consejos de administración regionales con mucho éxito.

Defendiendo la chuleta

Ya comenzaron los humos a bajarle a los mocasines a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Invitó al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a abrir la puerta al diálogo . Dice que si la iniciativa de reforma se aprueba tal cual, no llegará la persona más capacitada al puesto, sino la más popular la que supo relacionarse bien con los grupos de poder . ¿Y no es lo que ha venido sucediendo? ¿O que los ministros –con excepciones– no se aclientelan con grupos de poder en cuanto los palomea el Congreso? ¿No es el caso del bien enchufado Luis María Aguilar? ¿Y el ministro Telmex, perdón, Láynez?

Twitterati

No hace falta otro partido, sino compromiso con la gente, honestidad y cero corrupción. De qué servirá si son los mismos de siempre. La misma gata, pero revolcada.

Lore Hernández @nonalorehedzg03

