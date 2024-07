Recomienda alejarse de Salud Digna por doble cobro de estudios

S

olía ir a Salud Digna porque creía que sus empleados eran honestos y profesionales. Tremendo susto me pegué el pasado 1º de julio, cuando Giovani Cuevas, supervisor de recepción , me cobró por unos análisis a sabiendas de que yo ya había pagado por ellos la semana anterior.

Mientras Cuevas estudiaba los dos recibos con la lista de mis exámenes y sus precios, yo le explicaba que había pagado todo, incluyendo la radiografía de tórax, cita que estaba programada para ese día. Cuando vienen con una solicitud como la suya nos tienen que pagar , decía. Insistí que ahí estaban las pruebas de que ya había pagado 1,941 pesos. Los resultados de mis estudios estaban en WhatsApp y correo electrónico. Salud Digna es una empresa privada que nunca manda resultados sin que el cliente haya pagado los estudios. El error no es nuestro , repitió Cuevas varias veces.

¡Aléjense de Salud Digna! No dudo de que Cuevas haya sido entrenado en esa empresa y enseñará sus trampas a otros.

María Lourdes Pallais

Se suma a la denuncia por los altos intereses de los créditos Fovissste

En relación con el comentario publicado el 3 de julio pasado, titulado Denuncia usura en los créditos hipotecarios del Fovissste , sobre los altísimos y arbitrarios descuentos que realiza esta dependencia a los trabajadores y jubilados tanto en préstamos hipotecarios como personales, me sumo a estos requerimientos de ayuda y apoyo para que en las próximas reformas a la Ley del Issste también sean revisados estos aspectos, ya que son impagables por los altísimos intereses que aplican.

Cuando estaba activo solicité un crédito de 80 mil pesos y sucedió que dejaron de descontarme y no me percaté, porque rara vez bajaba mi talón de cheque. Al jubilarme y hacer el trámite correspondiente, me encuentro con que les debo casi 400 mil… con descuento de más de 7 mil mensuales, que me quitarán durante casi cuatro años, según me informaron.

Me dieron un crédito hipotecario por una casa de 840 mil pesos. Llevo más de siete años pagándola y resulta que les debo más de un millón, por mencionar lo que sucede en mi casa con los susodichos créditos.

En la esperanza de que mi voz y la de todos los compañeros que vivimos estas problemáticas puedan ser escuchadas, aprovecho para mandarles un cordial saludo y que sus publicaciones logren el vínculo tan necesario para que los ciudadanos puedan ser escuchados.

Este es mi correo electrónico: [email protected]

José Elías Rodríguez Rangel, profesor jubilado

Propone que la ley de movilidad en la CDMX prohíba bloqueos viales

Sugiero a nuestra jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, que en una nueva ley de movilidad, de tránsito o cívica estipule varias conductas: que no se puedan bloquear el Periférico, el Circuito Interior, Insurgentes, Reforma y los ejes viales ni el carril del Metrobús. Sería un comienzo.