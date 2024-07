Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de julio de 2024, p. 22

París. Las autoridades francesas abrieron una investigación preliminar a la líder ultraderechista Marine Le Pen por sospecha de financiamiento ilícito durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2022.

La fiscalía parisina dijo a The Associated Press que la investigación, iniciada el 2 de julio, abarca sospechas de aceptar un préstamo financiero, malversación de propiedades, fraude y falsificación. No dio detalles. Le Pen no ha comentado al respecto.

La investigación fue abierta después de un reporte de 2023 de la Comisión Nacional sobre Cuentas de Campaña y Financiamiento Político, la agencia a cargo de monitorear los gastos de las campañas.