En torno de los ejercicios fiscales 2022 y 2023, se someterá a un despacho contable propuesto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realice una auditoría a fin de determi-nar si los cálculos son correctos o no en torno al pago de utilidades.

En caso que los resultados sean favorables a los trabajadores, el corporativo acerero se compromete a cubrir la diferencia en un plazo no mayor a los 20 días hábiles a la fecha en que se presenten las conclusiones de la auditoría.

En el tercer punto, la siderúrgica ofreció un pago neto de 40 mil pesos a cada trabajador, el cual distribuiría a razón de 20 mil en vales y los otros 20 mil en efectivo, libres de impuestos. Este beneficio tiene alcance para todos los sindicalizados; es decir, los pertenecientes a las secciones 271, 272 y 336.

En el cuarto apartado, la compañía ofrece cubrir 75 por ciento de los salarios de los días no laborados, calculados desde el 24 de mayo, y que se entregarían en plazo que no rebasaría 15 días hábiles. Finalmente, ArcelorMittal se compromete a no ejercer presiones ni represalias a raíz del conflicto laboral.

Esta compañía, de capital indio, genera 8 mil empleos directos y hasta 50 mil indirectos; el movimiento de huelga ha sido motivo de preocupación tanto para la economía local como para la nacional, ya que, además, es la productora que lleva al mercado nacional 30 por ciento de los aceros.

Abastece a industrias claves como la construcción, la automotriz y la fabricación de electrodomésticos, de ahí la importancia de resolver el conflicto lo antes posible, según el gobierno de Michoacán.