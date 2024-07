Los artefactos nunca antes se habían mostrado en un museo, con la excepción de algunos artículos y vestuario de BTS. Las piezas representan a 78 estrellas del K-pop, conocidas como ídolos, e incluyen atuendos usados en fotografías conceptuales y videos musicales conocidos como Yet to Come (The Most Beautiful Moment) de BTS, Maestro de Seventeen, Sugar de Tomorrow X Together, Rush Ride y Easy del grupo femenino de K-pop Le Sserafim.

Se incluyen tres libros de la colección personal del fundador de Big Hit Entertainment, Hitman Bang: copias en coreano de Demian: The Story of Boyhood de Hermann Hesse, que inspiró el álbum de BTS de 2016, Wings; El arte de amar de Erich Fromm, que sirvió de base para su serie Love Yourself, y Jung’s Map of the Soul de Murray Stein, que conducen a su serie Map of the Soul. Big Hit Entertainment se convirtió en Hybe en 2021.

Esta será una de las exhibiciones más grandes jamás comisariadas por el museo , dijo a Ap el presidente y director ejecutivo del Museo Grammy, Michael Sticka. Se apoderarán de todo el tercer piso del recinto .

Señala que la exhibición celebra el papel de la importante compañía musical en el K-pop, Hybe, en particular su impacto en el mundo de la música es indiscutible .

El objetivo desde el principio era arrojar luz sobre la innovación de la empresa en el ámbito tecnológico, en el negocio de la música más allá del mundo del K-pop , indicó la curadora del Museo Grammy, Kelsey Goelz.