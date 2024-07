Después de esa operación ni Nacho Cano ni los productores del musical recibieron alguna notificación judicial. Pero el artista fue llamado a declarar ayer a la comisaría y acudió de manera voluntaria. Una vez ahí, fue fotografiado y registrado en calidad de detenido para unos 10 minutos después ser puesto en libertad. No se le realizó ninguna pregunta e incluso sus abogados desconocen la acusación en su contra, ya que todavía no hay ninguna causa abierta en los tribunales de justicia.

Instantes después de ser liberado, la noticia de la detención de Cano ya se había filtrado a los medios de comunicación afines al gobierno central, del socialista Pedro Sánchez, en una maniobra que según el artista español pretende desviar la atención por el proceso judicial abierto contra Begoña Gómez, la esposa del mandatario español investigada por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Los productores de Malinche confirmaron que de 18 jóvenes mexicanos que viajaron a España para formarse, hubo una persona, mujer, que desde el principio fue problemática y como no cumplía las características necesarias para el trabajo en equipo decidimos cancelar su participación en el programa. Le ofrecimos un boleto para regresar a México y otro tipo de facilidades, pero las rechazó . Todo hace indicar que ella interpuso la denuncia que originó la investigación.

Contrario al oficialismo

Antes creía en las fuerzas del orden de este país, pero ya no. Ha sido claramente una maniobra política para desviar la atención y por mi apoyo a Díaz Ayuso. Primero fueron por su familia y su novia y ahora sólo quedaba yo, que soy su amigo. También, porque soy de los pocos artistas españoles que no comulgan con la visión oficial de la cultura en este país, básicamente porque no soy comunista, y no lo soy porque no soy imbécil; viví años en Miami y sé de primera mano lo que hace ese tipo de regímenes , señaló Cano, visiblemente molesto durante la rueda de prensa en la que apareció acompañado por los 17 mexicanos.

Desde la embajada de México en Madrid se informó a La Jornada que cuando comenzó la beca hubo una recepción en la residencia a los estudiantes. Y, como a todo mexicano que solicita apoyo consular, se les brindó. Como están becados, aquí se les apoya por si pierden su pasaporte o si necesitan algún trámite u orientación .