Yo lo admiro mucho, para mí es un privilegio contar con su asesoría. Es una persona que saca lo mejor de cada deportista que trabaja con él; además, comparte su conocimiento. Una de las lecciones más importantes que me ha enseñado es a confiar en tu proceso, en que los resultados llegarán tarde o temprano, pero también habrá días malos. Si estás seguro de todo el trabajo que has realizado sólo debes esperar el momento, porque la recompensa llegará.

No lo vemos a diario, pero él comparte sus conocimientos con el grupo de entrenadores que nos prepara. Desde que cuento con su guía he aprendido a ser una velocista que se tiene más confianza y piensa en grande , comentó Tamayo.

▲ La velocista asegura que no quiere defraudar a El hijo del viento ni a México en la cita veraniega. Foto COM

Hace unos días El hijo del viento compartió en redes sociales la clasificación de la mexicana a París, detalle que la tricolor toma como motivación.

Desde que lo conocí me identificó como un talento, después me explicó las áreas de oportunidad que tenía y decidí no defraudarlo. Es un verdadero orgullo que alguien como él te tenga en mente y por eso es que no quiero defraudarlo, así como a mi grupo de entrenadores.

De entre las 25 justas atléticas disponibles en pista y campo, Tamayo eligió los 100 y 200 metros; determinación de la que no se arrepiente.

Estoy consciente de que en nuestro país otras especialidades como las pruebas de fondo tienen más tradición, pero para mí esa adrenalina que se siente con el disparo de salida me impulsa a ser la más rápida. Aunque practiqué otros deportes, me quedo con el atletismo, es una disciplina que no tiene comparación.

La deportista estudió ingeniería en sistemas computacionales en la Houston University y representa a los Cougars. Es otra de mis pasiones, me gustan las matemáticas y los números. La universidad tiene un buen programa y me han apoyado mucho con mi carrera .

Aunque su crecimiento en los 100 y 200 metros ha sido vertiginoso, Tamayo también es realista respecto de sus posibilidades de alcanzar una final en París.

No quiero adelantarme a los resultados, porque el nivel en París será extremadamente competitivo. Espero llegar primero a la semifinal y después, claro, ¿por qué no soñar con la final en ambas pruebas? , compartió la mexicana, quien analiza participar en una competencia más antes de su debut en la capital francesa.

Una década después de su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, la velocista está cerca de cumplir el sueño que acaricia desde su adolescencia.