Entre los términos y condiciones se señala que en dicha experiencia podrían participar un mínimo de seis personas y un máximo de 10, y que una vez hecha la compra del boleto (con precio unitario de 5 mil 707 pesos) no habría rembolsos, a menos de que se indique lo contrario . Esa experiencia exclusiva es operada por la agencia de viajes de lujo Nuba.

Ayúdennos a desmentir esta situación. Ni el INAH ni el MNA ni el patronato del museo organiza esa supuesta visita especial; mucho menos avalamos que se cobre por algo que seguramente no va a ocurrir.

En entrevista con La Jornada, el antropólogo puntualizó que “dicha oferta es falsa. Es una manera de engañar a las personas y ojalá que el público no decida hacer esa erogación porque se dará cuenta de que es un fraude.

Varios internautas manifestaron su inconformidad en la red social X, como la etnohistoriadora Eréndira Martínez, quien reflexionó: Oigan, pregunta seria: ¿por qué están permitiendo que particulares lucren con el patrimonio cultural del país?

En esa misma plataforma, el INAH exhortó a la empresa Priceless de Mastercard a dejar de publicar información falsa que no tiene sustento legal e implica dolo para las partes involucradas , ya que no se ha recibido o gestionado solicitud alguna para llevar a cabo alguna visita programada para el 12 de julio en el MNA, por lo que no se ha emitido autorización alguna para realizarse .

Diego Prieto sostuvo que el instituto a su cargo “tiene sorpresas todos los días, a veces unas muy gratas porque pueden constituir hallazgos históricos de gran magnitud, como los restos del hombre de Bilbao, descubierto en el desierto de Coahuila, y otras desagradables, organizadas por personas que quieren beneficiarse de manera incorrecta.

El INAH es un organismo completamente fiable, honesto, comprometido con la población y por eso el caso desató polémica. Descalificamos esta clase de ofertas que no se apegan a nuestros mecanismos oficiales , reiteró.