Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de julio de 2024, p. 29

En la aprobación de un acuerdo por la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el consejero Ernesto Ramos presentó un voto concurrente para deslindarse ante el Tribunal Electoral capitalino (TECM) del actuar de la Secretaría Técnica de dicha comisión, a cargo de René Quiñones, luego de que su firma y la de otros dos consejeros fueran falsificadas.

En sesión pública de la comisión, Ramos Mega hizo referencia a la sentencia emitida por el TECM de que el actuar de la comisión fue viciada y desproveída porque envió dos resoluciones contrapuestas, pues en una ordenaron retirar publicaciones consideradas calumniosas por el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, y en la otra declararon que era improcedente; ambas cuentan con la firma electrónica de los tres consejeros.

Dijo que es preocupante lo que establece la sentencia, pues la comisión presentó dos acuerdos divergentes, uno es original y el otro falso; yo lo voy a especificar en mi voto concurrente. Yo quiero deslindarme de lo que dice el tribunal en su sentencia , comentó el consejero al citar la resolución de los magistrados.