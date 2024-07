Subrayó que hay muchas dudas de cómo se va a calificar la elección, pues “al parecer ya no están siguiendo el procedimiento, dado que no se publicó en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo para la calificación”.

Espero que sea una audiencia pública para que nos aclaren a todos cuál va a ser el procedimiento, porque no sólo yo tengo la confusión, porque el acuerdo ya no se cumplió y el tribunal nos pueda precisar estas fechas , expresó en entrevista al salir del encuentro que le concedió Soto Fregoso.

Al admitir que el pasado sábado no pudo llegar a la audiencia de pruebas y alegatos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ex candidata Xóchitl Gálvez Ruiz informó que presentó una queja formal por el procedimiento que está siguiendo la comisión especial encargada de hacer el proyecto de la validez de la elección presidencial, pues ha generado confusión a partir de la falta de transparencia y comunicación del tribunal .

Según ese plan de trabajo, señaló que le avisaron que el 20 de julio cerraría la instrucción de los juicios de inconformidad que fueron presentados ante el TEPJF, después de concluir con los alegatos y audiencias; entonces, hay muy poco tiempo y la preocupación que tengo es que en el INE hay un montón de quejas que no se han resuelto y son parte importante de mi juicio y no es que no me haya presentado a defender mis pruebas, me encontraba en Guadalajara .

Reiteró que no busca la nulidad de la elección presidencial porque es clara la diferencia de votos, pero lo que pide es que el TEPJF analice la falta de equidad y la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hay sentencias “que dicen que jugó a favor de su candidata.