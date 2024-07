Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 9 de julio de 2024, p. 6

Ante las críticas de colaboradores de Latinus porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) difundió datos de la operación de esa empresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tienen derecho a expresarse. Sin embargo, subrayó que nosotros no somos autoritarios, nada más que ya basta de hipocresías, porque esa es de las características de los conservadores, son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios, y lo puedo probar científicamente .

Sobre las reacciones que desató la información que dio a conocer ese órgano de la Secretaría de Hacienda –que incluyó los salarios y el origen del financiamiento–, el Presidente justificó las motivaciones de hacer públicos estos datos: están enojados; deben de serenarse. ¡Cómo no vamos a informar, si es dinero público y, además, de una cuenta del extranjero, si ellos constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción en contra nuestra y están a favor de la transparencia! ¿Por qué les molesta? El que nada debe, nada teme .

En su conferencia, a pregunta expresa, López Obrador dijo que es posible probar científicamente la corrupción e hipocresía de los conservadores, porque sus críticas parten de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sin embargo, consideró que en este tipo de polémicas lo mejor es no engancharse y no caer en ninguna provocación, porque entre ellos hay dogmatismo y enajenación detrás de sus críticas a su administración.