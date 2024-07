También, el llamado Pemexgate lo ligó con la gestión de Dulce María Sauri como presidenta del partido en 2000, y arremetió contra otros ex presidentes del partido como Enrique Ochoa Reza, Pedro Joaquín Coldwell, así como contra el ex candidato presidencial Francisco Labastida y el ex funcionario federal Aurelio Nuño. Los responsabilizó de la imagen que le hicieron al PRI por actos de corrupción .

Se trata, sostuvo, de uno de los señalados en los expedientes, y no lo digo yo, lo dice la actuación judicial, es Manlio Fabio Beltrones y está señalado ahí . Cuestionado sobre las versiones que han relacionado con ese caso al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, mencionó que todos los que tengan que estar tendrán que rendir cuentas .

Una de sus críticas la lanzó contra el ex secretario de Educación, Aurelio Nuño, y al referirse a su columna publicada en este diario, indicó que fue “coordinador de la campaña en la que perdieron la Presidencia de la República y la entregaron, y después cómodamente se peló a Estados Unidos, que a estudiar, y cinco años abandonó al partido. No tiene vergüenza, no tiene madre”. Al calificarlo como político de Polanco , recordó que no está afiliado al PRI.

Durante la conferencia, en la que estuvo acompañado por parte de la dirigencia del partido y los coordinadores parlamentarios, Moreno Cárdenas presentó tres gráficos con las presuntas irregularidades que relaciona con Beltrones, Sauri y Nuño.

No vamos a permitir nunca más que esos perfiles rancios, del viejo régimen, beneficiados del partido que les dimos todo, vuelvan a manchar el nombre del Partido Revolucionario Institucional , añadió.

A la vez, a Moreno Cárdenas se le preguntó en reiteradas ocasiones si buscará relegirse. (Para) eso falta todavía mucho , respondió. Momentos después, el responder sobre cómo beneficiaría al PRI su permanencia en el cargo, señaló: Eso no ha sucedido, eso en tiempo y forma cuando suceda con mucho gusto contesto .

Pese a que fueron avalados el fin de semana ajustes a cuatro de sus documentos internos, el líder partidario apuntó que son sólo el punto de partida para la gran reforma que vamos a impulsar en el interior del PRI , para lo cual convocarán a foros encaminados a concretarlo en 2025.

Casi al inicio de la conferencia, la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, hizo un gesto de evidente molestia y dejó la sala de prensa, aunque regresó 10 minutos después.