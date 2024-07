E

stalló Alito Moreno, también conocido como Don Perpetuo. Arreó parejo contra los dirigentes priístas o ya ex priístas, que lo han venido cuestionando por apoderarse del partido mediante una reforma estatutaria que le permitirá permanecer como presidente hasta el año 2032. A Dulce María Sauri la tachó de corrupta, enredada en el Pemexgate; de Manlio Fabio Beltrones dijo que está involucrado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio; sobre Arturo Nuño Meyer comentó que salió huyendo del país acusado de enriquecimiento ilícito al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto. No se le escaparon Pedro Joaquín Coldwell y Francisco Labastida Ochoa. Habrá que decir que no ofreció ninguna prueba. Después de éste habrá otros encontronazos. Hay que tener claro de qué se trata: no es una lucha por la democracia, sino un pleito callejero por el botín, o sus despojos. Aunque el PRI perdió gran parte de las posiciones políticas –Congreso, gubernaturas, presidencias municipales– todavía este año recibirá más de mil millones de pesos como subsidio del Instituto Nacional Electoral. Es cierto, gobiernos priístas crearon el IMSS, el Infonavit, construyeron Ciudad Universitaria y otras obras, pero fue devorado por la corrupción y condenó a los mexicanos a la pobreza. Si ponemos en la balanza lo malo y lo bueno, el saldo negativo es mayor.

Las mañaneras de Claudia

Sin ponerles nombre todavía ya son frecuentes las ruedas de prensa que ofrece la futura presidenta a eso de las 11 de la mañana. Tienen su propio sello. No se deja arrastrar por la presión de los medios cuando no quiere hablar de algún tema. Le plantearon que supuestamente el INAI a petición del gobierno federal reservó la información sobre Segalmex. Contestó: no conozco este tema de que se reservó la información, no lo conozco . Le insistieron: ¿Pediría usted que se diera marcha atrás a esta reserva? Repuso: No conozco el tema . La presionaron: La pregunta es saber su opinión para saber si debe o no abrirse la información . Claudia puso el punto final: Déjame revisar el tema antes de dar una opinión .

Boeing y Aeroméxico