En la nueva Asamblea Nacional, la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) tendrá 182 diputados, la alianza de centroderecha Juntos por la República, de Macron, 168 y el partido ultraderechista Agrupación Nacional (AN) y sus aliados, 143 diputados.

El líder insumiso dijo además que el resultado electoral muestra que ocurrió algo en lo más profundo del país. Fingir que no pasó sería un grave error. Sin embargo, el AN tuvo una puntuación alta. La crisis política se agravó , añadió.

Mélenchon, de 72 años, militó 30 años en partidos de izquierda y en 2017 fundó La Francia Insumisa, sin la etiqueta de izquierda. En julio de 2019 visitó México y, en entrevista exclusiva con La Jornada, compartió que fueron los líderes latinoamericanos quienes le enseñaron que había que renunciar a esa etiqueta .

Eso se los aprendí a Hugo Chávez (ex presidente, ya difunto, de Venezuela) y a Rafael Correa (ex mandatario de Ecuador, exiliado). ¡Y a AMLO! Ellos hicieron sus campañas apelando a los ciudadanos, no a la razón de ser de izquierda , añadió.