A la par del registro, dijo, se tiene programado iniciar una tarea de difusión y convencimiento a nivel nacional sobre la importancia que tiene cubrir las pensiones alimenticias y las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.

Aclaró que la inscripción en el registro será una consecuencia jurídica del incumplimiento de la pensión alimenticia decretada por los jueces y ningún usuario podrá acceder a esta plataforma para hacer inscripciones, pues necesariamente tendrá que ser mediante un mandato judicial.