Periódico La Jornada

Martes 9 de julio de 2024, p. 29

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Al cumplirse un mes del éxodo en el municipio de Tila, por la violencia, alrededor de mil personas no han retornado a sus casas, afirmaron representantes de los desplazados.

El comercio funciona a un 70 por ciento; las tortillerías, las tiendas de abarrotes y la venta de agua casa por casa, por ejemplo. Poco a poco normaliza todo.

Indicaron que por lo pronto se avanza con la electrificación y la seguridad. Personal de la Comisión Federal de Electricidad, sigue dando mantenimiento a la red eléctrica, pero nos dijeron que va a tardar en atender a todo el pueblo .

Aseguraron que ante los rumores de que las fuerzas de seguridad se retirarán, el gobierno ha sido claro en que van a permanecer en Tila .

Los representantes consultados, que pidieron el anonimato, recordaron que el 7 de junio se desplazaron entre 8 mil y 10 mil pobladores de Tila, luego de un enfrentamiento iniciado el 4 de ese mes entre los grupos denominados Karma y Autónomos, con saldo de tres muertos, cuatro heridos y 17 casas y 21 vehículos quemados.