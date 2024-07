Ap

Nueva York., Los siete samuráis (Shichinin no samurai) de Akira Kurosawa celebra su 70 aniversario. Una pieza maestra, a pesar de su antigüedad, de gran vitalidad.

Ver ese filme es ser arrastrado por su acción fluida y su amplitud de visión. Con la misma rapidez con la que Kambei Shimada (Takashi Shimura), el noble líder samurái de los siete, corre de un lado a otro en la batalla culminante, Los siete samuráis vuela a través de campos de arroz y senderos boscosos. La cámara de Kurosawa no anticipa hacia dónde se desarrolla la acción, sino que la persigue de frente.

La epopeya de 207 minutos sobre una comunidad agrícola del siglo XVI que recurre a una banda de samuráis para defenderse de los bandidos merodeadores, parece que siempre ha estado aquí, firmemente afianzada en el canon cinematográfico. Cualquier lista de aficionados de lo mejor del cine mundial seguro la incluye. En la encuesta de cada década de Sight and Sound a críticos y cineastas ha caído, pero no mucho. En 2022, ocupó el puesto 20, junto a Apocalypse Now (Apocalipsis ahora), de Francis Ford Coppola, uno de los admi-radores más devotos de Kurosawa.

Martin Scorsese describió una vez el shock de ese nivel de maestría cuando se encontró con las películas de Kurosawa en la década de los 50. Generaciones posteriores de cineastas han tenido reacciones similares. Alexander Payne llamó a Los siete samuráis un rayo que cambió su vida. Después de verla se dijo a sí mismo: Nunca escalaré una montaña tan alta, pero quiero estar en esa montaña .

Nadie se ha acercado , escribió la crítica Pauline Kael hace años, juicio que aún se mantiene.

Este verano, coincidiendo con el 70 aniversario de la película de 1954, una nueva restauración de Los siete samuráis se proyecta en cines a partir de hoy en Nueva York y se expandirá por todo Estados Unidos el 12 de julio.

El afecto, por supuesto, no es universal. Algunos sectores de la crítica preferirán a Ozu o Mizoguchi. El atractivo de Kurosawa en Occidente siempre se ha debido en parte a que él mismo estaba inmerso en las películas de Hollywood. Kurosawa hizo Los siete samuráis a partir de Rashomon (1950) e Ikiru (1952) y fue influenciado por las películas de John Ford. Los westerns, a su vez, se inspiraron en el filme de Kurosawa, comenzando con la versión de John Sturges de 1960, The Magnificent Seven (Los siete magníficos), que tomó el título del lanzamiento inicial en Estados Unidos de Los siete samuráis, para la que Toho Studios cortó 50 minutos.