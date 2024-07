Tenemos que acostumbrarnos a las nuevas condiciones , agregó Deschamps, más preocupado por la amenaza que representa La Roja y sus dos figuras en ataque, Lamine Yamal y Nico Williams, que por el nivel de Mbappé. Estos dos jugadores, aunque no tengan las mismas cualidades, ofrecen a España una fuerza adicional en comparación con los equipos a los que nos hemos enfrentado .

Es una situación novedosa. Mbappé no tiene una visión normal con la máscara , reconoció el técnico francés Didier Deschamps en conferencia de prensa. “Él está curado del golpe, pero ha sido un shock adaptarse. Hemos hecho todo lo posible para que se recupere. Estoy convencido de que estará totalmente listo para jugar desde el inicio, pero podría haberse visto obligado a abandonar el torneo”.

Las dos selecciones ganaron sus cruces de cuartos de final en la prórroga. El gol de la victoria del suplente Mikel Merino, en el último minuto del juego, le dio a España una victoria por 2-1 sobre la anfitriona Alemania, mientras que Francia se fue a los penales para vencer a Portugal luego de un duelo sin goles.

La gente tiene que saber que la máscara de Mbappé limita bastante , sostuvo el seleccionador español Luis de la Fuente. Todavía no se ha visto su mejor versión, pero tiene un potencial enorme. No pretendo inventar nada contra Francia. Normalmente me gusta que cada jugador esté en la posición en la que se desempeña con mayor facilidad. El duelo contra Alemania fue fantástico. Tenemos que presionar mejor, controlar más las salidas y ser más eficaces .

España, tres veces monarca de la Euro al igual que la Mannschaft, fue el único participante que ganó todos sus compromisos en la primera ronda contra Croacia, Italia y Albania. Francia, entretanto, sólo pudo conseguir empates contra Polonia y Países Bajos después de una victoria por la mínima sobre Austria.

Cada día estoy más tranquilo, porque veo que estamos cumpliendo las expectativas , apuntó De la Fuente. El ganador jugará contra Inglaterra o Países Bajos en la final del domingo en Berlín.

Con información de Ap