l surrealismo, cuyo primer manifiesto cumple un siglo este año, tuvo una conexión subterránea con esa otra vanguardia que no nos deja de sorprender: el movimiento dadaísta.

Si para muchos fue un movimiento efímero, pues apenas duró un lustro, lo cierto es que su permanencia lleva más de un siglo encabalgada al movimiento surrealista. Una vanguardia, esta última, que tiene mucha identidad con los jóvenes de nuestros días.

En un texto luminoso de 1975, Paul Auster decía que no hay año en que no aparezca un nuevo estudio sobre el movimiento dadaísta, una biografía mejor documentada de alguno de sus integrantes, un catálogo, un texto desconocido. No me sorprendió que pensara así, porque el dadaísmo fue una vanguardia donde subsisten los viejos ideales humanistas, como ocurre con el surrealismo.

No me sorprende tampoco el interés de los jóvenes por estos movimientos que, además de estéticos, fueron políticos. Son los mismos indignados que hoy quieren salir de los rígidos esquemas de la razón y de la observación realista de los hechos para buscar otros significados y caminos más auténticos con las profundidades del ser .

Son los mimos inconformes que hoy transitan por nuestras calles porque no aceptan los estados patriarcales, la depredación de la naturaleza, la censura a la libertad de expresión y les preocupa profundamente la vida emocional, el amor, la vida espiritual y todos aquellos mundos que escapan de la razón.

Cuentan que un griego hijo de padres italianos interesado en la pintura quiso atrapar el sentimiento de extrañeza cuando nos sorprende lo inesperado. Pintó una monumental cabeza al lado de un guante de goma. Tituló el óleo Canción de amor.

Cuando Magritte vio una reproducción del mismo, sintió que estaba ante una ruptura completa con los hábitos mentales de los artistas que están aprisionados por el talento, el virtuosismo y las pequeñas especializaciones estéticas: era una visión nueva la de Giorgio de Chirico, el pintor de los paisajes metafísicos.

Allí estaba el germen de la revelación y la subversión.