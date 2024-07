La exposición sobre grabado mexicano –Mexican Prints at the Vanguard–, que abrirá en septiembre, resalta parte de una colección permanente que se inició en los años 20 del siglo pasado y que hoy día supera 2 mil grabados muy bien conservados, informó Hollein.

Indicó que habrá varios cambios notables en la renovación de estas famosas salas de arte antiguo de Mesoamérica, África y Oceanía. Subrayó: “donde sea posible, queremos resaltar la autoría; habrá una presentación perfecta del objeto, pero también del creador… Se hace eso sobre pinturas europeas, aun si no tienes el nombre del artista, lo identificas como parte de un grupo, y los llamamos ‘maestros’. Queremos hacer eso para asegurar que apreciamos, investigamos y contextualizamos estas obras (prehispánicas) de la misma manera”.

El propósito de esta exposición de más de 130 obras es marcar el logro extraordinario del grabado mexicano, pero también “si hablamos de ahora mismo, no sólo sobre la complejidad de la política, sino también del activismo y ciertas agendas que se están articulando, a veces no de arriba hacia abajo, sino por un proceso democrático más amplio, pienso que los grabados mexicanos y su elaboración pueden mostrar algunas de las raíces.

También creo que mucho del grabado activista que hay aquí en Estados Unidos, pensando en lo que ocurrió en los años 60 y 70, fue claramente influenciado por los grabados mexicanos; esa será una revelación para algunos.

Hollein agregó que está nutrida por la creatividad, pero también de una creencia firme de que el arte puede y debe cambiar al mundo . Entre los artistas gráficos se incluye a José Guadalupe Posada, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Leopoldo Méndez, entre otros.

Al preguntarle qué será diferente para el público cuando ingrese a las salas de arte antiguo remodeladas, Hollein dijo que el visitante “tendrá la experiencia de un espacio muy diferente. Antes, la escenografía estaba poco iluminada, un poco del corazón de la oscuridad; vamos exactamente en sentido opuesto… estará lleno de luz. A la vez, todos estos objetos serán presentados como obras de arte. Junto a eso, daremos a estas obras mucho contexto, mucho entendimiento de las culturas, de dónde provienen y cómo son diferentes entre sí.

“Se ha realizado mucha investigación en los pasados 50 años. Queremos que eso quede reflejado en las exhibiciones de la colección. Argumentaría que no hay otro museo de nuestra escala que invierta tanto financieramente, pero también de manera creativa, en la exhibición de nuestras colecciones permanentes.

“Si alojamos estas colecciones –y en algunos casos hay acervos extraordinarios fuera de los países de origen–, tenemos una responsabilidad de hacer no sólo la difusión del entendimiento de estos países, sino también las presentaciones más interesantes y profundas sobre las culturas.”

Hollein fue nombrado director del Met en 2018 con la tarea de renovar y transformar una institución de más de 150 años.

Sobre cómo ha impulsado estos cambios, respondió que, por un lado, “apreciamos las obras de arte por su calidad estética y su ingenio artístico, pero, por el otro, también queremos asegurar que el público vea, entienda, aprecie y tal vez hasta se fascine por ellas, y que entienda que el arte existe en un contexto complejo social, histórico, económico y político.

Con frecuencia tiene una agenda; con ello puedes asegurar que el arte no sólo se vea más relevante, sino que de repente tiene algo qué decir sobre nuestro momento contemporáneo.

Concluyó, en su oficina dentro de uno de los museos de arte más grandes del planeta: “si entiendes que un objeto del siglo XV está fantásticamente elaborado, pero también es un símbolo puro de propaganda, básicamente entiendes que algunos de los elementos que vemos hoy en juego también se han jugado a lo largo de siglos.