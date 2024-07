Iván Evair Saldaña

Lunes 8 de julio de 2024

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alista una contrapropuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que choca con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que refleja una realidad distinta con datos cuantificables que deriva de 14 foros nacionales, cuya jornada cierra hoy la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

Dino Cantú-Pedraza, quien coordinó los foros que convocaron a más de 3 mil 200 personas, más unos 600 moderadores y relatores, adelantó a La Jornada que documentaron más de 4 mil 500 problemas que expresaron en los foros, como el que la justicia es inhumana, la justicia es distante y la justicia es una pesadilla .

Durante los foros, que concluirán hoy en el Centro Cultural Tlatelolco a las 16 horas, participaron integrantes de la sociedad civil (17.7 por ciento), de la IP (12.9), de la academia (18.4) y del sector público (50.9 por ciento).

Tenemos que ser bien claros con eso, porque yo puedo ver la reforma (de AMLO) como está, y luego pienso en lo que he escuchado de las víctimas y me hago la pregunta, ¿en algo les va a cambiar esta reforma su vida, su experiencia y la tragedia que ha sido para ellas el sistema de justicia? Y la respuesta, de manera contundente, es no , aseguró