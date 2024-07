Respecto del Pemexgate y el asesinato de Colosio, agregó: eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas y vamos a convocar a que (esos priístas) cumplan con su responsabilidad , expresó ante el grito de duro, duro de los asistentes en el auditorio Pepsi Center, donde ayer se realizó la asamblea.

Engallado por las reformas estatutarias aprobadas sin contratiempo, las cuales le permiten continuar en el cargo, se lanzó contra sus detractores, los que no repartieron ni un volante durante la campaña electoral.

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se acabaron las vacas sagradas , no volverán a dañar al partido aquellos que han sido el peor lastre , los que estaban al frente “cuando castigaron al PRI con el Pemexgate y los militantes vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial”, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas, sin mencionar el nombre de Luis Donaldo Colosio.

No obstante, tuvo que referirse al día de la elección, el pasado 2 de junio. Los resultados no nos favorecieron, no hubo coincidencia con la expectativa que se generó en 2021.

Frente a más de 3 mil delegados que antes aprobaron los cambios estatutarios y la nueva declaración de principios del partido, Moreno Cárdenas aseguró que con ello, hoy emerge una nueva etapa en la vida política de nuestra organización. Inicia un nuevo camino para construirnos como fuerza política .

En su mensaje, que duró más de 28 minutos, aseveró que el PRI tuvo su origen en la Revolución Mexicana, y adjudicó a este partido los programas sociales, así como la política social replicada por los gobiernos actuales , la creación de instituciones como el IMSS y el Issste, el Infonavit y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

También, aseguró, los gobiernos del PRI construimos carreteras, hospitales, la red eléctrica, hidráulica, los espacios públicos. Construimos las instituciones educativas en este país, las primarias, secundarias, preparatorias, el Politécnico, la UNAM y la UAM, todas las construyó el PRI .

Además, afirmó que todo el sistema público de seguridad social, las estancias infantiles, las guarderías, la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica, las hizo el PRI .

En el país, dijo Moreno Cárdenas, lo mejor que a México le puede pasar es que el PRI regrese y vuelva a gobernar, y para eso vamos a trabajar .