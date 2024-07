D

on Perpetuo Moreno, también conocido como Alito, obtuvo el respaldo de sus amigos para reformar el estatuto del PRI en tal forma que podrá relegirse por ocho años más, no obstante la oposición de la mayoría de sus correligionarios. La maquinación que ha puesto en marcha conducirá a la privatización del partido en su beneficio. No es algo original. Otros dos, de los siete que operaban con registro nacional, ahora son seis, también han sido patrimonializados: el Niño Verde, o Muerde, es el dueño del partido del mismo color, tras la elección del pasado 2 de junio quedó colocado como la segunda o tercera fuerza del Congreso. Otro es Movimiento Ciudadano, su concesionario es Dante Delgado. Volviendo al desteñido tricolor, tendrá que enviar sus reformas al Instituto Nacional Electoral para que las autorice. En caso contrario todavía podría Don Perpetuo recurrir al Tribunal Electoral Federal. Los Chuchos Zambrano y Ortega condujeron al PRD a su desaparición, Don Perpetuo con el tiempo repetirá la hazaña.

Un nuevo partido

México necesita una oposición fuerte, bien estructurada, con un programa de ideas y acción que atraiga a los ciudadanos y líderes honestos. Comenzar de cero prácticamente, después de su vergonzoso derrumbe del 2 de junio. Pero es un paso en falso si los convocantes son Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza, Leonardo Valdés, Gustavo Madero y Santiago Taboada, cartuchos quemados que no entusiasman a la gente, sobre todo a los jóvenes. Algunos como Acosta Naranjo y Álvarez Icaza son cercanos al estratega de la derrota, Claudio X. González. De ahí que la primera reunión que convocó el Frente Cívico, con miras de convertir a la marea rosa en partido político, registró poca asistencia. Por otro lado, ni Xóchitl Gálvez ni los partidos de oposición acudieron al Tribunal a defender sus impugnaciones contra el proceso electoral presidencial. Perdieron por default.

Mete reversa el juez

Acostumbrados a actuar en la impunidad, cuando tienen que enfrentar las consecuencias de sus abusos les tiemblan las corvas. El juez de distrito Rodrigo de la Peza canceló su orden al Tribunal Electoral Federal para que nombrara a los dos magistrados faltantes. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, solicitó que fuera sometido a juicio político y el Tribunal presentó denuncia penal en su contra (no la ha retirado). Una buena lección para jueces que se creen intocables.