Además, que no haya más distinciones entre los juzgadores, todos tendrían la categoría de jueces y ya no se utilizaría la clasista diferenciación de ministros y magistrados, que implica insolencia. Con urgencia se deba cambiar a todos los ministros, excepto una, así como todos los magistrados y jueces. Existen muchos juristas y profesores universitarios progresistas de posgrado y posdoctorados honestos que fácilmente podrían ocupar todos los puestos vacantes para así inscribir un importante capítulo de la transformación del servicio de justicia en México, sin excluir a nadie.

Si la antigua y ortodoxa militancia del Revolucionario Institucional logra que el partido ya no continúe secuestrado por la actual dirigencia, su tarea no será fácil en el futuro inmediato, ya que en los pasados comicios federales apareció como una marginal y intranscendente fuerza política en el país.

Se le conoce como coautor de las canciones What Goes On (álbum Rubber Soul, 1965) y Flying (álbum Magical Mystery Tour, 1967). De su autoría encontramos sólo dos canciones, Don't Pass Me By (álbum The Beatles, conocido como White Album-1968) y Octopus´s Garden (disco Abbey Road, 1969). En este momento, en la grabación del Abbey Road, la mítica banda ya tiene muchos problemas entre sus integrantes.

Ahora está festejando 84 años edad, que no representa porque sigue activo. ¡Larga vida a Ringo!

Arturo García Alcocer

El papel de la 4T en la enseñanza superior

El papel de la educación superior en México ha sido la expresión y dominio de la doctrina neoliberal durante más de tres décadas; que corresponde a la ideología de Estado intolerante por una oligarquía autoritaria, anhelando la privatización de la enseñanza. La educación dogmática y limitada corresponde a la distribución de la riqueza de ese período y al conjunto de la economía, que sólo hubo un aumento de .5 por ciento al año. Mientras el resultado de las privatizaciones creció a un ritmo de 7 por ciento anual, esto es 15 por ciento del producto interno bruto, según un estudio expuesto por el editorial de La Jornada (6/7/24) en el que mexicanos ultrarricos ocultan 200 mil millones de dólares en el extranjero. Son los beneficiarios de las privatizaciones, concesiones y permisos por la transferencia masiva de riquezas públicas en el periodo neoliberal, pero que ello impulsa el contenido de planes y programas de la enseñanza de los aparatos de estado sin los cuales no funcionaría el sistema imperante del mercado, dirigido por la corrupción. La educación superior tendrá la tarea de la transdisciplinariedad del conocimiento mediante la articulación del humanismo con las demás disciplinas en la esencia de la revolución de las conciencias en esta etapa de la Cuarta Transformación.

Rubén Cantú Chapa

Invitación

Conferencia Análisis del gabinete propuesto por Claudia Sheinbaum