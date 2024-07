Starmer declaró a Abbas que su política sobre el reconocimiento (de Palestina), defendida desde hace mucho tiempo para garantizar su legitimidad internacional y contribuir a un proceso de paz no ha cambiado y que se trata del derecho innegable de todos los palestinos .

Y cuando ves destrucción es porque las casas tenían trampas explosivas o bien cuando demolimos un túnel las casas se derrumbaron o Hamas disparó desde esas casas y puso en riesgo a nuestras fuerzas y no teníamos otro método que asegurarnos de que estuvieran a salvo , detalló Hagari al medio noticioso.

Afp, The Independent, Europa Press y Ap

Abbas reiteró su disposición a trabajar con el primer ministro británico para lograr la paz mediante una solución de dos Estados basada en la legitimidad internacional , y reclamó la importancia del reconocimiento británico del Estado de Palestina , indicó un comunicado de la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Por otra parte, manifestantes israelíes bloquearon ayer carreteras en todo el país y exigieron la renuncia de Netanyahu, así como un cese el fuego que pueda llevar a casa a los rehenes capturados por Hamas.

Cerca de la frontera con Gaza, manifestantes soltaron mil 500 globos blancos y negros que simbolizaban a las personas asesinadas y secuestradas.

La Fiscalía General de Israel rechazó una petición de Netanyahu para aplazar a marzo de 2025 su testimonio en las tres investigaciones que lo implican presuntamente en delitos de corrupción y soborno, por lo tanto tendrá que presentarse el 1º de noviembre.

Israel emite condiciones en busca de liberar rehenes

Por su parte, Netanyahu publicó una nueva lista con cuatro condiciones no negociables con miras a nuevos contactos con Hamas para la posible liberación de los rehenes retenidos en la franja de Gaza, se informó al cierre de esta edición.

Cualquier acuerdo permitirá a Israel volver al combate hasta que se cumplan sus objetivos de guerra , es el primer enunciado; no será posible el tráfico de armas a través de la frontera Gaza-Egipto para Hamas , el segundo.

El tercero indica que no será posible el regreso de miles de terroristas armados al norte de la franja de Gaza y el último señala que Israel maximizará el número de rehenes vivos que volverán del cautiverio de Hamas , indicó el diario The Times of Israel.