Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de julio de 2024, p. 34

Acapulco, Gro., La organización civil Cooperación Comunitaria (CC) advirtió que el agua de pozo de la que se surten las comunidades Apalani, Cantón y Cruces de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, no es apta para consumo humano, según estudios de laboratorio a muestras recolectadas el pasado 9 de junio.

Lo anterior fue informado a representantes de más de 20 poblados de los bienes comunales de Cacahuatepec, en la asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), celebrada ayer por la mañana.

Azucena Mastache, integrante de CC, dio a conocer que en las cinco fuentes de agua analizadas en las tres localidades, se detectaron nitratos y urea, además de coliformes fecales por arriba de los límites permitidos y tienen turbiedad.

Detalló que en el agua del pozo general de El Cantón se hallaron heces fecales. Indicó que en Apalani se tomaron dos pruebas, en el foso y el arroyo donde las mujeres lavan la ropa y se bañan, en las que se detectaron sustancias activas, sólidos disueltos, sales y metales y coliformes fecales. Agregó: el agua del arroyo no se puede beber, se utilizan jabones, pues las personas se bañan, también llegan los burros y la suciedad se filtra . Destacó que el agua está expuesta a desechos.

Además, el líquido de uno de los pozos analizados en Cruces de Cacahuatepec rebasa los límites permitidos de urea, debido al uso de agroquímicos y nitratos en el fertilizante, así como de coliformes fecales.

Otra de las representantes de la organización civil, Isadora Hastings García, expuso que los habitantes de la zona tienen distintas maneras de surtirse de agua, a través de pozos subterráneos, mediante veneros en las cercanías del río Papagayo, y en algunas comunidades, a través de una red de bombeo, pero de esta forma el líquido no llega a todos los pueblos.

Puntualizó que no hay agua potable o limpia si no hay saneamiento, y aquí la verdad es que no lo hay; se carece de baños, son realmente cuatro paredes, entras y no hay nada, los puercos se comen las heces, éstas se encuentran en la calle y se juntan con el agua, además la orina es absorbida por el suelo .

Mencionó que entre algunas propuestas para enfrentar esta problemática está la construcción de baños secos (los que no emplean agua para el desecho de los residuos) y el uso de biofiltros para limpiar el líquido de las casas. En cuanto a las fuentes de contaminación, una alternativa es sembrar plantas que ayuden a limpiar el entorno y el suelo.

El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, subrayó que el tema del agua es un llamado de atención para autoridades de salud de Guerrero y de la Federación. Advirtió que las enfermedades derivadas de consumir agua contaminada, pueden incluir hasta cáncer.