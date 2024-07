Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de julio de 2024, p. 8

En Memoria de un cuerpo desplazado, en forma de ensayo fílmico y a través del collage y el stop motion, la directora Mariana Mendivil recreó un ritual que explora el sentido de destierro cuando se migra en la primera infancia, así como el sentido del desarraigo del territorio, el entorno familiar y la recuperación del origen como centro simbólico,

El cortometraje, que se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine UNAM (Ficunam) y fue ganador de la Medalla Pluma de Plata en la selección Aciertos. Encuentro Internacional de Escuelas de Cine, recientemente fue galardonado por unanimidad por su rica búsqueda estética, su rigurosa y visceral perfección de la imagen en una narración dinámica que nos lleva a un trance, cuyo viaje nos hace repensar la migración como movimiento tanto físico como emocional, dejando abierta la percepción del espectador .

Sobre el audiovisual autobiográfico de nueve minutos de duración, Mendivil contó: “Antes de tener la idea de hacer el corto, durante la pandemia –encerrada–, experimenté más con el collage, que es un espacio increíble de expresión; carece de reglas y definiciones. El cine es un arte muy caro, que necesita muchas manos, un equipo grande y muchas veces tarda en concretarse no sólo en meses, sino en años”.

Durante ese tiempo, el collage, fue un espacio de autodescubrimiento y exploración, que podía iniciarlo y terminarlo en un día, pero si no me gustaba se deshacía y no pasaba nada. A partir de esta libertad y de buscar un lenguaje propio conectado conmigo, este proyecto se convirtió en mi tesis del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) .