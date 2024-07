Kate Solomon

The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 8 de julio de 2024, p. 7

Recién salida del festival de Glastonbury, donde se presentó hace una semana, y con la promoción de un nuevo álbum, la cantante pop estadunidense de origen cubanomexicano Camila Cabello habla con The Independent sobre su cambio de estilo con su nuevo álbum, C,XOXO.

Cabello, de 27 años, ex integrante del grupo Fifth Harmony y ex telonera de Taylor Swift, está en medio del cambio de sentido hacia ser una diosa del sexo nihilista. En una oficina corporativa en Londres donde promueve su disco, en desorden y en modo casual, dice: Hoy necesitaba papas fritas.

Toma una botella de agua mientras habla. Tiene los pies descalzos, usa jeans, camiseta y mucho maquillaje de ojos.

La presente, su cuarta producción publicada hace una semana, renuncia al pop elegante y discreto que encabezó las listas de éxitos de 2018 y por lo que fue nominada en 2022 al Grammy por las claras influencias latinas de su álbum Familia.

Así, tiene una nueva actitud y apariencia, incluido un llamativo tinte de pelo que de oscuro natural cambió a rubio platinado. Estaba nerviosa porque se veía mal , dice, levantando puñados de cabello como si fueran espaguetis. “Preguntaba a la gente ‘¿me veo mal?, ¿me veo mal?’ Y ahora digo: ‘no, me encanta’”.

El primer sencillo del disco es I Luv It, que generó comparaciones con I Got It, canción de 2017 de Charli XCX. Ambas comparten un estribillo repetitivo, pero lo que molestó a Cabello fue cómo todos parecían pensar que se había vuelto hiperpop (subgénero creado en Inglaterra y caracterizado por usar elementos electrónicos que generan cambios extremos al sonido original).

Sólo hay una canción que realmente hace un poco de referencia a ese subgénero durante 15 segundos , asegura, pasando por alto las otras similitudes entre su álbum y el disco Brat, de Charli. “Las acusaciones de imitación no le molestaban –dice–, lo que me preocupaba era la relación entre ella y yo”. Su amistad se forjó en las salas de escritores y se consolidó en la gira Reputation de Taylor Swift, de la que ambas fueron teloneras en 2018.

Aparentemente consciente de las comparaciones, Charli XCX publicó un TikTok imitando el video musical I Luv It de Cabello con los acordes de I Got It, y tuiteó: Vamos, el lío es divertido . En privado, sin embargo, las cantantes tuvieron su propio diálogo. “Charli me llamó y me dijo: ‘Oye, espero que no pienses que estoy enojada, en serio’”.

Cabello, quien nació en La Habana, pero vivió en la CDMX hasta los cinco años (es hija del capitalino Alejandro Cabello, y de la cubana Sinuhe Estrabao), comenzó su carrera como miembro del grupo femenino Fifth Harmony. En 2016 se fue en una nube de malos sentimientos. Ocho años después de su salida, Fifth Harmony sigue siendo tema conversacional prohibido. Expandirse por su cuenta resultó ser una buena decisión: los mega éxitos Havana (2017) y Señorita (lanzado en 2019, con su ex novio el cantautor Shawn Mendes) consolidaron su estatus.

Descubrir eso ha sido todo un proceso, y en C,XOXO se puede escuchar a una artista que ya no está paralizada por las opiniones de otras personas. Cuando he confiado en mí misma, me ha ido muy bien , afirma. Y cuando no lo he hecho, muchas veces no me gusta cómo se siente; no me gustan los resultados. Estoy aprendiendo a través de cometer errores .

Transformación

Debido a que el sonido es tan diferente al de su trabajo anterior, algunos fanáticos han encontrado el cambio discordante. El mantra del álbum está tomado de una carta escrita por el poeta austriaco Rainer María Rilke a un protegido más joven en 1903: Vive las preguntas ahora.

Hay muchas cosas que te confunden cuando te conviertes en adulto o simplemente vives la vida. Simplemente... vive tus preguntas.