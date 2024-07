De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de julio de 2024, p. a10

Carlos Alcaraz repite entre los ocho mejores de Wimbledon y se clasificó por novena vez en su corta carrera para los cuartos de final de un torneo de Grand Slam tras acabar con la dura resistencia de Ugo Humbert, por 6-3, 6-4, 1-6 y 7-5, en 2 horas y 58 minutos.

A sus 21 años y 63 días, el tenista ya es tercero del mundo, empatado con su entrenador Juan Carlos Ferrero y Manolo Orantes en la lista de españoles con más presencias en la antepenúltima ronda de uno de los majors.

“Jugar contra zurdos siempre es difícil. En Queen’s tuve mi primer encuentro contra un atleta así y aprendí que son muy complicados de vencer. Me he sentido bien, a un alto nivel. Intento no pensar demasiado y hacer lo que me gusta”, comentó el español.

En su regreso a Wimbledon, Alcaraz comenzó con fuerza, cuando venció en tres sets a Mark Lajal y Aleksandar Vukic en la primera y segunda ronda, respectivamente. Sin embargo, las cosas se complicaron contra Frances Tiafoe, a quien tuvo que vencer en cinco sets y luego a su último rival, Humbert, en cuatro episodios.

“Me sentí genial jugando hoy. Siento que jugué a un gran nivel. Sólo trato de pelear todas las pelotas, todos los puntos.