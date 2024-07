Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 8 de julio de 2024, p. 5

Transformar el mundo es lo más importante para el economista Julio Boltvinik, quien al estudiar Teoría Crítica, aseguró, ha aprendido que no hay ciencias sociales en el sentido estricto .

En su opinión, las ciencias sociales no pueden ser ciencias duras, como la física o la química, porque en éstas se observa, se deducen reglas que después se pueden emplear, pero no permiten al individuo cambiar el funcionamiento de las partículas ni el movimiento del Sol y la Tierra.

“Entonces, ciencia pura no existe en ciencia social. Toda ciencia social es para transformar o no sirve para nada, y eso es lo que están enseñando las escuelas, no sólo de México, sino de todos los países; las escuelas de sociología… la economía siempre ha mirado más a la transformación, por eso hay mucha política económica y poca política social, antropológica o cultural.”

El investigador y colaborador de La Jornada hizo tales señalamientos como colofón de la presentación de su libro De la pobreza al florecimiento humano: Crítica de la economía política de la pobreza, al explicar que, como parte de su continúa insatisfacción y su hacer y rehacer intelectual, actualmente profundiza en el estudio de la Teoría Crítica a partir de la lectura de un libro escrito en 1970 por el filósofo húngaro György Márkus.

Respecto de su libro, coeditado por Siglo XXI Editores y el Colegio de México, precisó que es la traducción al español de la obra que publicó originalmente en inglés con la editorial británica Policy Press, en enero. Aclaró que éste es el primer tomo y que tiene de fecha límite para entregar el segundo el primero de agosto, a fin de que se publique a finales de año o principios del próximo.

La presentación de esta obra fue el martes en el auditorio de la librería de Siglo XXI, con una sesión de más de dos hora y media, en modalidad presencial y virtual, en la que participaron los especialistas Araceli Damián, Linda Llamas, Máximo Jaramillo, Pablo Yanes, Luis Huesca y el autor, moderados por José María Castro, gerente general de ese sello editorial.