n la casa no había objetos ni obras de valor, pero sí un montonal de fetiches, cuadros y cosas de importancia, definidos por la nostalgia o su simbolismo. No enumeraré aquí, sólo menciono dos: la Colt .45 de mi padre y su colección de timbres. Él era capitán del Ejército (llegaría a mayor), instructor de conscriptos en las inmediaciones del Campo Militar Número Uno, amante de la Marcha de Zacatecas y las de John Phillip Souza, los himnos nacionales y las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. En ocasiones señaladas, o críticas, vestía su uniforme de gala con insignias y condecoraciones. En la gorra, sobre la frente, en un botón dorado, el escudo nacional. Su arma de cargo era una Colt .45 que nos mataba de pavor y morbo. La portaba con el uniforme. La mantenía limpia, descargada, oculta en el anaquel de sus secretos dentro del clóset, en su recámara, a la par de latas de arenque alemán, nuestras medallitas de bautizo, cervezas de importación para los domingos y cosas así.

Entre los cinco y los siete años fui su mascota . Me nombró Jefe de Estado Menor de su batallón, me vistió de soldadito y pergeñó una credencial con foto que guardo todavía. En esa condición me llevaba a las prácticas de tiro de sus conscriptos y me dejaba disparar una pistolita calibre 22.

Fue coleccionista irredento de souvenires, fistoles de ópalo y ágata, ceniceros y mil chácharas de memorabilia, pero el corazón de sus aficiones (hobbies, decía él) eran los timbres. Pertenecía a la especie, hoy casi extinta, de filatelistas. Su colección de sellos postales, en carpetas de argolla y álbumes especializados con compartimentos transparentes, llenaban los cuatro anaqueles de un librero. Cada estampilla la fijaba en el país y año correspondiente con charnelas, unos papelitos ligeramente engomados y doblados similares a las sábanas transparentes para forjar. Lo suyo no eran los timbres caros (los había carísimos, de miles de dólares en el medio de la filatelia internacional), sino su variedad. No descuidaba ningún país, aun los inexistentes por entonces, como Croacia o Macedonia, y sus sellos más antiguos databan del siglo XIX. Lo mismo del imperio austrohúngaro que de Kuwait o las islas de Tonga, caracterizadas por sus timbres hermosos y grandes ( sábanas ). Dividía la colección en correo ordinario y vía aérea.

Coleccionaba sobres postales sellados el primer día de emisión, o en el Polo Norte, la inauguración de las Olimpiadas de Roma, el cumpleaños de la reina Isabel II. Sobres que viajaron en zepelín o transatlántico. Ignoro el valor material de aquella colección, no debía ser demasiado, pero su importancia sentimental era enorme. Practicó la filatelia desde niño, cuando mi abuelo le regaló su primer álbum. Constantemente actualizaba sus catálogos Scott, verdaderas Biblias. Los sábados emprendía conmigo excursiones semiclandestinas a la Zona Rosa y el Centro para visitar las tiendas de filatelia y numismática. Su proveedor favorito era el señor Vackimes, en la calle de Hamburgo.