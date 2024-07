Sandra Hernández

Lunes 8 de julio de 2024, p. 36

La secretaria general de Morena, Citlali Hernández, acusó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, de presionar a los magistrados de la sala regional Ciudad de México, luego de que este domingo suspendieron el recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc.

En conferencia de prensa, el representante de Morena ante el Instituto Electoral local, Eduardo Santillán, explicó que aún con la resolución no se descarta el recuento total, al contrario, confió en que el Tribunal Electoral local emita el acuerdo en los próximos días para que la diligencia se realice el siguiente fin de semana.