La mayoría de los negocios son sociedades anónimas y no cuentan con folio mercantil de la Secretaría de Economía, ni registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; tampoco ante la Comisión Nacional de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o en el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres).

Nos dijeron que no podía ser por fraude, ni por estafa, ni robo, solamente por retención de dinero. Al demandado lo citan pero nunca viene. Y en siete años nunca ha prosperado la demanda porque todos los agentes del Ministerio Público nos quieren sacar dinero y también los abogados de oficio. ¿De dónde dinero? Estamos demandando porque somos pobres y porque no tenemos dinero.

El mensaje de extorsión fue traducido por su hijo Domingo, porque Gabriel pertenece al pueblo triqui y no habla español: “yo le dije: ‘dinero, no tengo’. Estoy enfermo, casi más muerto que vivo luchando por recuperar los ahorros de toda mi vida. Nos estafaron 360 mil pesos, pero de esos, 167 mil pesos son de mi hijo Josefino que trabaja en Estados Unidos”.

La advertencia fue clara: Este asunto no va a caminar si no me das 20 mil pesos , dijo Jacobo, el agente del Ministerio Público, al campesino Gabriel Cubas Martínez, uno de los miles de defraudados por cajas de ahorro populares en Oaxaca.

▲ Gabriel Cubas Martínez, quien enfrenta diversos padecimientos, expresa: “Sólo espero que antes de morirme pueda ver un poco de justicia. Foto Sanjuana Martínez

Induciendo al error o engaño a quienes recurren a sus servicios, por lo que los préstamos personales, adquisición de autos, hipotecarios, etcétera, las tasas de interés que se pactan, así como los depósitos a plazo fijo o variable con tasas de interés más altas que las del mercado financiero, son fraudulentos por carecer de los permisos y atomizaciones correspondientes , señala la denuncia.

Pero ninguno de los defraudadores de Quetzal Dorado ha sido detenido, tampoco los dueños y socios de las decenas de empresas de servicios financieros que han defraudado a miles de oaxaqueños.

Sin justicia

Los defraudados como Gabriel Cubas Martínez sufren la pérdida de prácticamente todo su patrimonio. La estafa dañó su cuerpo y su familia. Tiene 58 años, pero su estado de salud se deteriora cada día por enfermedades crónicas que padece, como la diabetes.

Don Alejandrino España Ramírez me decía que invirtiera más. Primero en 2014 metí 215 mil pesos y después 167 mil pesos que me mandó mi hijo Josefino, que trabaja en Estados Unidos. Él estafó a cientos de familias pobres que tenían a sus hijos trabajando en aquel país.

Comenta que durante estos años las cajas de ahorro han sido una auténtica pandemia: Aprovechan la pobreza de la gente y los dueños de las cajas se escaparon, no pudimos recuperar los ahorros de nuestra vida .

En territorio triqui han defraudado a miles. Entre las cajas denunciadas están, además de FIBAS, Sacriputla, SC de RL, Caja Popular 15 de Agosto, Caja El Universal, Caja Sofrit…

“Las cajas se robaron el dinero de casi toda la población triqui alta, media y baja, en especial en San Andrés Chicahuaxtla. La fiscalía no hace nada. Nomás agarró a uno de los dueños, pero luego lo soltaron diciendo que no era delito porque nada más era ‘retención’ de dinero. Ahí andan libres todos los estafadores como si nada hubieran hecho y haciendo otra vez negocio. Dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ese robo que nos hicieron no era delito, sólo era ‘retención de dinero’.”

Este tipo de negocios financieros con engaños prometen rendimientos de entre 16 y 20 por ciento: la fiscalía nos dice que no puede hacer nada. Me dicen que yo tuve la culpa porque fui a dejar mi dinero ahí, que nadie me obligó, pero cómo iba a saber que don Alejandrino se iba a quedar con los ahorros de toda mi vida .

Añade: el problema de Oaxaca es que cada rato van cambiando a los (agentes del) Ministerio Público. Desde 2017 a la fecha no me hacen caso. No hay traductor, yo no hablo español .

No se puede hacer nada

Explicó que, de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, sólo se invita al denunciado a comparecer: “me dice la ‘facilitadora’ que ella no puede hacer nada, porque si don Alejandrino no quiere venir, no se puede hacer nada. Y, pues, nunca viene. Y turna otra vez el asunto con los fiscales”.

Cada vez que va a preguntar por el asunto, los empleados de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca lo ignoran: El trato que me dan es muy malo. Cuando les dije que soy triqui, peor, puro racismo. Y hasta me dijeron que habían extraviado la carpeta, pero mi hijo ya la recuperó .

Explica que la última vez uno de los secretarios lo siguió cuando salió y le dijo: mire, don Gabriel vamos a hablar de esto (y le hizo la seña de dinero) , dice y añade: puro dinero quieren. ¿De dónde lo voy a sacar, pues si a eso vengo, a recuperar mi dinero?

Dice que el dueño de la caja popular que estafó a cientos sigue haciendo negocios ahora a través de Comercializadora España y sin que nadie lo moleste. Explica que a duras penas están saliendo de la extrema pobreza, porque en ­Putla no había luz, ni agua potable o carreteras: Estamos viviendo a lo que Dios quiera .

Y recuerda que su hijo Josefino, quien trabaja en Estados Unidos, se enojó con él porque el dinero que le mandó fue para que empezara a construir una casita y lamentable lo invirtió en la caja de ahorros fraudulenta.