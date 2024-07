Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 7 de julio de 2024, p. 4

El Frente Cívico Nacional (FCN) no logró ayer llenar el gimnasio Juan de la Barrera en su primera asamblea con miras a conformar un nuevo partido, tras la debacle de la oposición en los pasados comicios. El lugar estaba casi vacío, lejos de los 2 mil 500 asistentes que se habían fijado como meta, de acuerdo con los organizadores.

En ese acto, en el que se planteó la necesidad de fundar una fuerza política para hacer frente a Morena en las elecciones intermedias y en 2030, uno de los asistentes increpó a Santiago Taboada, ex candidato de la oposición al gobierno de la Ciudad de México, y amenazó con golpearlo.

Te rompo la madre , dijo un hombre vestido de negro al ex alcalde en Benito Juárez. Fue Carlos Navarrete –en cuya dirigencia se agudizó la crisis del PRD y desde entonces (2015) se habla del riesgo de su extinción– quien intervino para calmar los ánimos.

A la asamblea del FCN acudieron el ex comisionado presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés; los ex dirigentes perredistas Guadalupe Acosta Naranjo y Carlos Navarrete, y los senadores Gustavo Madero (PAN) y Emilio Álvarez Icaza (independiente). No estuvo Xóchitl Gálvez, su ex candidata presidencial; tampoco los ex consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama ni intelectuales que participaron en movilizaciones de la llamada marea rosa.

Los organizadores aseguraron que asistieron unas mil 600 personas de todo el país y 146 organizaciones, pero fueron más los asientos vacíos observados. En el gimnasio caben más de 5 mil 200 personas.