Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 7 de julio de 2024, p. 3

La inconformidad y el enojo entre ex dirigentes partidistas, ex gobernadores, legisladores y otras personalidades del PRI ha ido en aumento y se preparan para interponer recursos legales en contra de la reforma a los estatutos del partido que permitirá al actual presidente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, relegirse y mantenerse en la dirigencia los próximos 12 años, y que todo indica se aprobará hoy durante la 24 Asamblea Nacional Ordinaria.

Incluso algunos están dispuestos a renunciar al PRI, como el ex candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa, quien recalcó ayer que no podrá permanecer en un partido dirigido por alguien como Alito, que tiene fama bien ganada de corrupto y de corruptor, ya que ha comprado conciencias para tener el control absoluto .

En contraparte, el senador electo Manlio Fabio Beltrones recalcó que él permanecerá en el PRI. “Yo no renuncio y tampoco me pueden expulsar por decir lo que pienso, por no estar de acuerdo con una dirigencia nacional y su relección. Sería el colmo –expuso en entrevista televisiva–, que no pueda existir la disidencia” en el partido.

Beltrones confió en la sensatez de los delegados a la asamblea, (que) no obsequien ese voto para las relecciones consecutivas de las dirigencias, sabiendo que esto no es lo que conviene al partido y lo voten en contra; pero de no ser así, junto con otros amigos y amigas ex presidentas del PRI, secretarios generales y ex gobernadores, iremos a impugnarlo legalmente, en el Instituto Nacional Electoral y también en el Tribunal Electoral . Expuso que demandarán la nulidad de los acuerdos de una asamblea que no tuvo la secuencia legal necesaria.

Cínica pretensión